Бюря мглою... В Прикамье ожидаются грозы
МЧС России сообщает: по данным Пермского гидрометцентра 9 июня 2017 г. местами по Пермскому краю ожидаются кратковременные дожди, днем гроза, утром туман. При грозе порывы ветра 15-20 м/с.
По возможности не выходите из дома. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.
«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342)2104-567
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