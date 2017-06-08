Бюря мглою... В Прикамье ожидаются грозы

МЧС России сообщает: по данным Пермского гидрометцентра 9 июня 2017 г. местами по Пермскому краю ожидаются кратковременные дожди, днем гроза, утром туман. При грозе порывы ветра 15-20 м/с.

По возможности не выходите из дома. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.

«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342)2104-567