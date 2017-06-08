В Пермском зоопарке пополнение
В Пермском зоопарке пополнение. Двойня родилась у кошачьих лемуров. Также на свет появились два винторогих козлёнка и малыш восточного колобуса. "Весь молодняк чувствует себя хорошо" - делятся сотрудники зоопарка.
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В Пермском зоопарке пополнение. Двойня родилась у кошачьих лемуров. Также на свет появились два винторогих козлёнка и малыш восточного колобуса. "Весь молодняк чувствует себя хорошо" - делятся сотрудники зоопарка.
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В Пермском зоопарке пополнение
Двойня родилась у кошачьих лемуров. Также на свет появились два винторогих козлёнка и малыш восточного колобуса.
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