Вылеты отменяются
Компания «DEXTER» отменила авиарейсы из Перми в Киров и Нижний Новгород. Пассажирам обещают компенсировать стоимость проданных билетов. Также «DEXTER» отменяет рейсы сообщением: Казань – Пенза, Киров – Нижний Новгород, Нижний Новгород – Ижевск, Нижний Новгород – Пенза, Пенза – Ижевск, Самара – Ижевск и Уфа – Ульяновск.
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