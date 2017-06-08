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← Выборы губернатора Пермского края назначены на 10 сентября

Вылеты отменяются

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самолет

Компания «DEXTER» отменила авиарейсы из Перми в Киров и Нижний Новгород. Пассажирам обещают компенсировать стоимость проданных билетов. Также «DEXTER» отменяет рейсы сообщением: Казань – Пенза, Киров – Нижний Новгород, Нижний Новгород – Ижевск, Нижний Новгород – Пенза, Пенза – Ижевск, Самара – Ижевск и Уфа – Ульяновск.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 08.06.2017 в 16:19 в рубрике - Новости T7-inform

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← Выборы губернатора Пермского края назначены на 10 сентября

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