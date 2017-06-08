Выборы губернатора Пермского края назначены на 10 сентября
8 июня 2017 года Законодательное Собрание Пермского края приняло решение о назначении выборов губернатора Пермского края на 10 сентября 2017 года.
Согласно краевому закону губернатор избирается прямым голосованием избирателей, сроком на пять лет. Сегодня в Прикамье в списки избирателей включено более 2 миллионов жителей.
Период выдвижения кандидатов начнется со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов, период подачи документов кандидатов на регистрацию пройдет с 21 по 25 июля, к 4 августа станут известны все зарегистрированные для участия в выборах кандидаты, с 12 августа начнется период агитации в СМИ.
Голосование на выборах губернатора будет проходить 10 сентября с 8 до 22 часов. Избранным будет считаться тот кандидат, за кого проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании.
Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин отмечает: "Выборы губернатора – это одна из важнейших кампаний для жителей Пермского края. Мы полностью готовы к её проведению и настроены на обеспечение легитимности и открытости избирательного процесса. Всем кандидатам будут представлены равные условия, и избирательные комиссии окажут максимальное содействие в реализации их прав.
С целью обеспечения законности и юридической чистоты предстоящих выборов губернатора, мы активно сотрудничаем с представителями политических партий, общественных организаций, наблюдателями. Ориентируем всех членов территориальных и участковых избирательных комиссий на взаимодействие с ними и строгое соблюдение норм избирательного права.
Кроме того, мы уделяем особое внимание внедрению нового порядка реализации избирательных прав граждан, желающих проголосовать не по прописке. Считаю, что предоставленная федеральным законодательством возможность прикрепиться к участковой комиссии по месту фактического нахождения избирателя в Единый день голосования создаст более комфортные условия голосования жителей Прикамья".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В ПГНИУ появилась новая специальность
Экологический рейтинг: «Зеленый патруль» назвал самые чистые регионы России
Поиск лучшего бармена
Молодых мам уравняли в правах
В Перми объявлена учебная тревога
«Звезда 2005» разгромила «Уфу» со счетом 8:0
Погиб главный тренер сборной Прикамья по маунтинбайку
Золотое трио
Мал, но опасен
Пермь украсят фигуры из песка и сена
Добавить комментарий: