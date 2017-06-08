Выборы губернатора Пермского края назначены на 10 сентября

8 июня 2017 года Законодательное Собрание Пермского края приняло решение о назначении выборов губернатора Пермского края на 10 сентября 2017 года.

Согласно краевому закону губернатор избирается прямым голосованием избирателей, сроком на пять лет. Сегодня в Прикамье в списки избирателей включено более 2 миллионов жителей.

Период выдвижения кандидатов начнется со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов, период подачи документов кандидатов на регистрацию пройдет с 21 по 25 июля, к 4 августа станут известны все зарегистрированные для участия в выборах кандидаты, с 12 августа начнется период агитации в СМИ.

Голосование на выборах губернатора будет проходить 10 сентября с 8 до 22 часов. Избранным будет считаться тот кандидат, за кого проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин отмечает: "Выборы губернатора – это одна из важнейших кампаний для жителей Пермского края. Мы полностью готовы к её проведению и настроены на обеспечение легитимности и открытости избирательного процесса. Всем кандидатам будут представлены равные условия, и избирательные комиссии окажут максимальное содействие в реализации их прав.

С целью обеспечения законности и юридической чистоты предстоящих выборов губернатора, мы активно сотрудничаем с представителями политических партий, общественных организаций, наблюдателями. Ориентируем всех членов территориальных и участковых избирательных комиссий на взаимодействие с ними и строгое соблюдение норм избирательного права.

Кроме того, мы уделяем особое внимание внедрению нового порядка реализации избирательных прав граждан, желающих проголосовать не по прописке. Считаю, что предоставленная федеральным законодательством возможность прикрепиться к участковой комиссии по месту фактического нахождения избирателя в Единый день голосования создаст более комфортные условия голосования жителей Прикамья".