Экологический рейтинг: «Зеленый патруль» назвал самые чистые регионы России
Пермский край вошел в двадцатку самых экологически чистых регионов России. Список подготовила общероссийская организация «Зеленый патруль». Прикамье занимает в нем 17 место. При составлении рейтинга эксперты учитывали состояние воздуха, воды, количество сбросов и выбросов отравляющих веществ, активность общественных организаций и ответственность власти. На первой строчке Тамбовская область, на второй строчке разместилась Республика Алтай, на третьем месте - Алтайский край. Самым грязным регионом признана Челябинская область. Как отмечают специалисты, за последние четыре года Пермский край поднялся в рейтинге на 38 пунктов. Возможно, свою роль сыграла акция по организации пунктов сбора вторсырья и ртутьсодержащих отходов. В течение семи недель на безвозмездной основе пермяки могли сдать пластик, алюминий, энергосберегающие лампы, батарейки, а также автомобильные шины. Вторсырье отправлено на переработку. Ртутьсодержащие отходы утилизированы. Временные приемные пункты работали поочередно в каждом районе города.
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