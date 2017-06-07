В ПГНИУ появилась новая специальность

В Пермском классическом университете появилась новая специальность. С этого года здесь намерены готовить бакалавров по направлению «Геодезия и дистанционное зондирование». Студенты будут создавать 3D-модели рельефа земли и изучать космические карты других планет. Выпускники станут специалистами по дешифрированию аэрокосмической информации, геодезистами, топографами или кадастровыми инженерами. Пермский университет стал вторым классическим вузом в России, который готовит специалистов по этому направлению.