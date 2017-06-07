Поиск лучшего бармена

7 июня в Перми пройдет отбор на чемпионат мира среди барменов. 7 июня состоятся соревнования по барменскому мастерству, в которых сойдутся 20 участников из Екатеринбурга, Ижевска, Челябинска, Тюмени и Перми. Победители поедут в качестве участников на всероссийский конкурс, который пройдет 27 июня в Москве