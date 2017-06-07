Поиск лучшего бармена
7 июня в Перми пройдет отбор на чемпионат мира среди барменов. 7 июня состоятся соревнования по барменскому мастерству, в которых сойдутся 20 участников из Екатеринбурга, Ижевска, Челябинска, Тюмени и Перми. Победители поедут в качестве участников на всероссийский конкурс, который пройдет 27 июня в Москве
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Молодых мам уравняли в правах
В Перми объявлена учебная тревога
«Звезда 2005» разгромила «Уфу» со счетом 8:0
Погиб главный тренер сборной Прикамья по маунтинбайку
Золотое трио
Мал, но опасен
Пермь украсят фигуры из песка и сена
Встречаем первую «Субботу на набережной»
«Горячая линия» для детсадовцев
Прогноз: грозы, град и сильный ветер
Добавить комментарий: