Молодых мам уравняли в правах
На заседании социального комитета краевого парламента заявили об изменениях, которые будут внесены в закон социальных гарантиях и мерах поддержки семей. Ранее этот закон гарантировал выплаты молодым матерям, только состоящим в официальном браке или в отношении чьих детей был установлен факт отцовства. После того как документ раскритиковал глава региона, он был доработан. Новая редакция закона предусматривает единовременную денежную выплату в размере 60 тысяч рублей для всех молодых матерей в возрасте от 19 до 24 лет при условии рождении первого ребенка. Именно эта редакция закона и будет рассмотрена на ближайшей сессии краевого парламента.
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