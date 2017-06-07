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← В Перми объявлена учебная тревога

Молодых мам уравняли в правах

малыш

На заседании социального комитета краевого парламента заявили об изменениях, которые будут внесены в закон  социальных гарантиях и мерах поддержки семей. Ранее этот закон  гарантировал выплаты молодым матерям, только состоящим в официальном браке или в отношении чьих детей был установлен факт отцовства. После того как документ раскритиковал глава  региона, он был доработан. Новая редакция закона предусматривает единовременную денежную выплату в размере 60 тысяч рублей для всех молодых матерей в возрасте от 19 до 24 лет при условии рождении первого ребенка. Именно эта редакция закона и будет рассмотрена на ближайшей сессии краевого парламента.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Деньги

Опубликовано: 07.06.2017 в 12:50 в рубрике - Новости T7-inform

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