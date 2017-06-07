В Перми объявлена учебная тревога

В Перми в очередной раз проверят системы оповещения. В разных точках города на короткое время и строго по графику включат сирены. С 10 часов до 10.30 будут проверены системы оповещения «Мотовилихинских заводов». Второе включение сирены с 10 до 12 часов пройдет на территории склада хлора фильтровальной станции Большекамского водозабора. Жителей просят не беспокоиться. Если услышали звуки сирен, предпринимать ничего не требуется – тревога учебная.