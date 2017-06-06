«Звезда 2005» разгромила «Уфу» со счетом 8:0

Андрей Чубенко: «Оперирую» людские сердца душевно! На «НТВ» – премьера четвертого сезона сериала «Шеф. Игра на повышение». Андрей Чубченко рассказал о своем герое и о том, как он сам понимает, в чем состоит мужской долг перед Родиной.