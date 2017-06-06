«Звезда 2005» разгромила «Уфу» со счетом 8:0
Пермская "Звезда 2005" разгромила "Уфу" в матче 1/8 финала Кубка России по футболу среди женских команд. На итоговое: 8:0 у "звездочек" постарались Анастасия Акимова, Екатерина Пантюхина, Анастасия Поздеева, Юлия Корнеевец, Мария Галай, Дарья Апанащенко и дважды Ирина Подшибякина. В четвертьфинале наши «Звёздочки» встретятся с «Дончанкой» из Азова.
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