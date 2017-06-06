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Погиб главный тренер сборной Прикамья по маунтинбайку

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погиб тренер

4 июня во время Кубка Пермского края по маунтинбайку погиб пермяк, главный тренер сборной Прикамья Константин Колпаков. Талантливый спортсмен не раз прославлял родной регион на Всесоюзных стартах. Возглавив краевую сборную по велоспорту, продолжил пополнять собственную копилку трофеев уже в статусе ветерана. Константин Валерьевич ушел из жизни как настоящий спортсмен.

Метки: в Перми, Спорт, Происшествия

Опубликовано: 06.06.2017 в 11:30 в рубрике - Новости T7-inform

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