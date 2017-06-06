Золотое трио
К заветному кубковому трофею приблизились пермские гимнастки. Трио: Мария Головкина, Вероника Нечаева и Полина Лопатина заняли первое место в возрастной категории 12-14 лет на этапе Кубка мира по спортивной аэробике в португальском Кантаньеде. Противостояли нашим спортсменкам соперницы из 37 стран. Тренируют девушек Ирина Куклина и Юлия Галимова.
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