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← Пермь украсят фигуры из песка и сена

Мал, но опасен

клещ

Изо дня в день в Прикамье растет число пострадавших от укусов клещей. На начало июня число обратившихся к медикам превысило 4 тысячи человек, в т. ч. 836 детей до 14 лет. На начало сезона клещевой активности зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым энцефалитом, 4 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и с подозрением на ИКБ – 12 человек.

На 1 июня на клещевой вирусный энцефалит исследовано 3473 клещей, вирус клещевого энцефалита обнаружен у 121, процент зараженности составил 3,5% (в 2016 г. процент зараженности за аналогичный период составлял 4,0%), на наличие возбудителей ИКБ исследовано 2224 клеща, возбудитель обнаружен у 747, процент зараженности 33,6% (в 2016 г.- 53,1%), на наличие гранулацитарного анаплазмоза  –  1522 клещей, из них положительных - 36 (процент зараженности - 2,3%) на наличие моноцитарного эрлихиоза  – 1521 клещей, из них положительных - 49 (процент зараженности - 3,2%).

По информации краевого Минздрава, вакцинация населения продолжается. В этом году с целью профилактики клещевого энцефалита за счет средств краевого бюджета закуплена противоклещевая вакцина в количестве 210 тысяч доз. Продолжаются и акарицидные обработки в лесопарковых, рекреационных зонах, на кладбищах, в летних оздоровительных организациях.  Акарицидные обработки носят барьерный, точечный характер - вдоль троп и организованных мест отдыха. Во время прогулки в лес и на дачу гражданам необходимо помнить о соблюдении мер профилактики: использовать защитную одежду, репелленты, проводить само- и взаимоосмотры каждые 2 часа. 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Здоровье

Опубликовано: 05.06.2017 в 17:50 в рубрике - Новости T7-inform

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