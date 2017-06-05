Пермь украсят фигуры из песка и сена

12 июня, в День города, на набережной стартует фестиваль современной инновационной пластики «Сезон искусства». Скульптуры будут делать не только из песка, но и из сена. Арт-объекты из сена приобретают растущую популярность благодаря экологичности и фактурности этого материала. Для работы с сеном и песком приглашены опытные мастера, кмногие из них приедут в Пермь с других фестивалей, проводимых в Европе и России.

Тема для скульптур из песка – «Кама-река», скульптуры из сена «Животный мир Прикамья». Работа над скульптурами будет завершена 17 июня, в этот же день выставочные площадки будут открыты для зрителей. Выставка скульптур из песка и сена проработает на набережной не менее месяца.

Фестиваль «Сезон искусства» – авторский проект Фонда скульпторов России «Единение», ведет свою историю с 2006 года. Проведение фестиваля решает задачу формирования культурного пространства городской среды с помощью парковой скульптуры и арт-объектов.