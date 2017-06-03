Встречаем первую «Субботу на набережной»

Пермякам и гостям города не придется скучать по выходным: всё лето их ждут «Субботы на набережной». Каждую субботу с 3 июня по 26 августа на набережной Камы будут проходить следующие мероприятия:

12.00–16.00 – Instalab (печать магнитов, фото из Instagram) на Променаде (части набережной для прогулок).

14.00–16.00 – шахматы (игры профессионалов и любителей, гигантские шахматы) на Променаде.

14.00–18.00 – уличные спектакли театра ПГНИУ «ПТАХ» (интерактивная анимационная программа на нескольких площадках по вовлечению посетителей в различные активности) на Променаде.

12.00–20.00 – работа фотобудки на Променаде.

13.00–20.00 – работа художников портретистов, карикатуристов на Променаде.

14.00–20.00 – выездные тематические выставки музея ретроавтомобилей на Спуске (дороге от Соборной площади к набережной).

С 10.00 – трансляция эфира радио «Европа Плюс», которая за три часа до вечернего концерта сменяется работой местной радиоточки с диджеями радио «Европа Плюс» (музыка, анонсы мероприятий, интервью гостей) на Променаде.

Кроме того каждую субботу на набережной Камы будут проходить и особые спортивные, культурные, развлекательные мероприятия. Так, 3 июня в программе:

12.00–13.30 – городская тренировка по йоге на Главной сцене (напротив насосной станции).

14.00–16.00 – мастер-класс «Городской пленер» на Променаде.

14.00–17.00 – игротека «Мастер игры» (авторские игры для любых возрастов) на Променаде.

14.30–16.00 – встреча путешественников «Доступный Урал» в Интеллектуальном кафе.

17.00–20.00 – игротека настольных игр на Променаде.

18.00–20.00 – концерт группы «Роднополисы» (г. Киров) с презентацией песни о Перми на Главной сцене.

Участие в мероприятиях бесплатное.