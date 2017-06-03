«Горячая линия» для детсадовцев

30 мая в Перми завершился важный этап комплектования детских садов: родителей оповестили, в каком садике их ребенку выделили место. И если их что-то не устраивает, именно сейчас ситуацию можно изменить.

В этом году департамент образования администрации Перми упростил жизнь родителям будущих детсадовцев, избавив от необходимости стоять в очередях районных отделов образования за путевкой. Теперь уведомление о получении места в детском саду присылают любым удобным для родителей способом: смс-сообщением или электронным письмом. Можно получить его и в Личном кабинете на дошкольном портале. К 30 мая все родители уже узнали, в каком детсаду получил место их ребенок и когда следует прийти туда для подачи заявления на зачисление и документов (оригиналов и копий документа, удостоверяющего личность законного представителя, свидетельства о рождении ребенка, свидетельства регистрации ребенка по месту жительства или пребывания на закрепленной территории, а также медицинского заключения). А если родителей не устраивает предложенный детский сад, у них есть возможность написать заявление на обмен путевками с другими родителями. Все вопросы по комплектованию детсадов можно задать по телефону «горячей линии» департамента образования 212-42-05, которая будет работать до 14 июля. Или обратиться в районный отдел образования во вторник или четверг с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00.

Напомним, что вопрос с наличием мест в детских садах в Перми решается активно и успешно: за последние три года в дошкольных образовательных учреждениях города было создано более 8 тысяч мест, что соответствует 41 детскому саду. Кстати, на июнь в Перми запланировано открытие самого большого трехэтажного детского сада на 360 мест по улице Машинистов, 43а в Дзержинском районе.