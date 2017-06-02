Прогноз: грозы, град и сильный ветер

Главное управление МЧС России по Пермскому краю информирует: по данным Пермского гидрометцентра (Пермского ЦГМС - филиал ФГБУ «Уральское УГМС»): 3-4 июня местами по Пермскому краю ожидаются грозы, сильные дожди, при грозах усиление ветра 15-20 м/с, по восточным районам очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

По возможности не выходите из дома. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.

«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342)2104-567».

Фото из архива ГУ МЧС России по Пермскому краю»