Прогноз: грозы, град и сильный ветер
Главное управление МЧС России по Пермскому краю информирует: по данным Пермского гидрометцентра (Пермского ЦГМС - филиал ФГБУ «Уральское УГМС»): 3-4 июня местами по Пермскому краю ожидаются грозы, сильные дожди, при грозах усиление ветра 15-20 м/с, по восточным районам очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.
По возможности не выходите из дома. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.
«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342)2104-567».
Фото из архива ГУ МЧС России по Пермскому краю»
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