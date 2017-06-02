Павел Миков: «Дети у нас лучше знают свои обязанности, чем права»

1 июня - День защиты детей. Корреспонденты газеты "Эфир" задали вопросы, волнующие большинство родителей, тому, кто точно знает на них ответы, – Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Павлу Владимировичу Микову.

ЗА ПРОБЛЕМАМИ ДЕТЕЙ ВСЕГДА СТОЯТ ВЗРОСЛЫЕ

– Павел Владимирович, этот номер нашей газеты выходит в День защиты детей. И мы хотели бы спросить у Вас как у главного эксперта в этой области: как Вы считаете, от чего сейчас в первую очередь нужно их защищать?

– Я бы выделил прежде всего информационную угрозу. В Интернет-пространстве сейчас распространяется масса негативной, а зачастую и деструктивной, информации. Дети вовлекаются в группы, которые могут причинить вред их жизни и здоровью. Есть и группы, которые вовлекают детей в совершение преступлений, например так называемые шоплифтеры. Шоплифтинг – это когда дети заходят в магазин и похищают оттуда вещи, причем не ниже определенной стоимости – планка устанавливается в группе. При том, что ребенок зачастую не осознает, что его вовлекают в совершение преступления в реальной жизни и он может понести за это уголовную ответственность. Это особенность психологии ребенка, который сейчас растет в информационном пространстве, – получение каких-то бонусов в виртуальной жизни для него становится большей ценностью, нежели реальное общение.

Вторая проблема – невнимание взрослых. Каждые весна-лето у нас начинаются с того, что средства массой информации сообщают о маленьких детях, выпавших из окна. Обычно причина – открытые окна, оставленные взрослыми. Антимоскитная сетка создает у ребенка впечатление безопасности, он на нее опирается – и происходит несчастный случай. Мы через все возможные каналы сообщаем, что нужно быть особо внимательными при наступлении тепла и понимать, что эта сетка ребенка не удержит. Кстати, компании, которые занимаются вопросами установки современных окон, предлагают дополнительную услугу – механизм, который не позволяет открыть окно настежь полностью. Но пока не все об этом задумываются, так что надо напоминать.

Ну и третье, от чего нужно защищать детей, – это, к сожалению, сами дети. Очень остро стоит такая проблема, как буллинг, то есть травля и преследование группой детей одного ребенка или какой-то слабозащищенной группы. Проекты, направленные на профилактику этого явления, у нас в крае реализуются, но не носят пока массовый характер. В одном из муниципалитетов, где зафиксировали всплеск подростковой агрессии, педагоги-психологи прошли обучающие семинары по предотвращению буллинга. Травля в подростковой среде всегда имеет вторую сторону, и этой стороной выступают взрослые люди. В школе это невозможно без молчаливого согласия педагога. Возможно, он и видит проблему, но не знает, как себя в такой ситуации вести. Но если учитель не пресекает издевательства над ребенком, он по сути дела негласно дает сигнал, что это поведение социально одобряемо. Обучение педагогов позволило им понять, что это за проблема, как ее предотвратить и в чем здесь их роль.

ГЛАВНОЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ - ВНИМАНИЕ И ДОВЕРИЕ

– В школе есть и другой извечный конфликт – детей и учителей. Как Вы оцениваете эту ситуацию на данный момент?

– Нельзя сказать, что конфликтность в образовательной среде возросла, просто об этом стали говорить чаще благодаря информационной открытости. Любой первоклассник может заснять урок и одним нажатием пальца выложить в Интернет. Это и создает такое ощущение, что школа превратилась в поле боя: с одной стороны фронта находятся ученики, с другой – учителя. Проблемы конфликтов в школе были, есть и будут. Это связано со взрослением детей, освоением ими новых социальных ролей.

– Но Уполномоченный по правам ребенка помогает урегулировать такие конфликты?

– Такие обращения есть. Я при рассмотрении конфликта между учеником-ребенком и взрослым должен быть посредником. Не оправдывать и не обвинять ни одну из сторон конфликта. Конечно, есть ситуации, когда учитель в своем педагогическом рвении не совсем адекватно выбрал метод воздействия на ребенка. Но бывает и так, что ребенок провоцирует учителей на неправомерные действия, потому что ему это интересно.

– Неужели просто для развлечения?

– Приведу пример. В этом году в марте в торговых сетях Пермского края появилась жевательная резинка одной фирмы. Обычная вроде бы пачка жевательной резинки, а внутри написано: «Открой и начни игру», и дальше – на каждой пластинке отдельно обертка, где дано определенное задание. Задания носят абсолютно деструктивный характер. Например: «Залезь на самое высокое здание своего города, сделай сэлфи и отправь это в Интернет». Или: «Если ты еще ни разу не подшучивал над учителем, сделай это в необычной форме, засними и выложи в Сеть». Эта жвачка распространялась в торговых сетях, любой мог ее купить. Тревогу забили родители, мне позвонили и сбросили фотографии. Мы подключили прокуратуру и Роспотребнадзор, и в течение 2–3 суток жвачка была изъята из продажи. Но сам факт – то, что, как видите, детей могут провоцировать на те или иные действия против учителей. Ребенок купил эту жвачку, прочитал это задание. Ну разве не захочется ему стать героем, получить дополнительное одобрение в Интернете?

– Государство прилагает все усилия, чтобы предотвратить такие ситуации: на страже информационной безопасности стоят Роскомнадзор и другие структуры. А что могут сделать родители?

– Учить детей жить в информационном современном обществе и критически относиться к информации, которую они получают из разных источников. Люди, которые придумывают такие проекты, прекрасно знают психологию подростков: у детей уровень критичности ниже и подверженность манипуляциям гораздо выше, чем у взрослых людей, и есть желание заработать авторитет.

– Как же с этим бороться?

– Самое главное – знать и понимать особенности психологического развития ребенка в подростковый период. Подросток в своем поведении старается максимально отдалиться от своих родителей, хочет показать, что уже не нуждается в помощи и защите, но это напускное. Параллельно с этим существует и другая потребность – чувствовать себя принятым, понятым и получить защиту. И как раз вот в этот сложный период очень многое зависит от мудрости родителей. Очень важны поддержка и понимание, а также распознавание сигналов, которые ребенок подает родителям. Например, ребенок всегда носил яркую открытую одежду. И вдруг стиль его одежды кардинально меняется: он надевает всё черное, полностью закрывает руки длинными рукавами. Такие изменения должны родителей не просто насторожить, а подвигнуть к определенным действиям. В подобных случаях надо поговорить в спокойной обстановке по душам со своим ребенком. Правильно выстроить диалог может помочь, например, детский телефон доверия, туда можно позвонить и посоветоваться по этому поводу с психологом. При необходимости стоит прибегнуть к очной помощи специалистов-психологов. У нас в Перми, например, это Городской центр психолого-медико-социальной помощи детям, его отделение есть в каждом районе, головной офис находится на Комсомольском проспекте, 85. Консультации даются не только детям, но и родителям, проводятся программы о семейной психотерапии, потому что есть ситуации, когда требуется восстановление детско-родительских отношений и работать отдельно с ребенком или родителями невозможно. Все специалисты дают один совет: самое главное – максимальное внимание к ребенку и сохранение контакта. Любое увеличение дистанции, и тем более конфликт, может привести к печальным последствиям. В прошлом году почти 1000 детей у нас в крае были объявлены в розыск как ушедшие из дома. Основной причиной стал именно конфликт с родителями, недопонимание внутри семьи.

НЕ МОЛЧИТЕ, ЕСЛИ ВИДИТЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ

– А к Уполномоченному по правам ребенка могут обратиться сами дети?

– Да. В прошлом году к нам поступило 102 обращения от детей. Ребенок может обратиться к нам за помощью, в том числе и при конфликте с родителями, усыновителями, сверстниками или учителями. Он может сделать это и анонимно, мы обязаны реагировать на любой запрос. Впрочем, пока что от детей поступает больше обращений, связанных с консультациями по тем или иным вопросам, нежели с вопросами о нарушениях прав ребенка.

– Насколько вообще дети сейчас осведомлены о своих правах?

– Говорить о том, что они хорошо знают свои права, я бы не стал. Например, у нас в крае в 2014 году проводился социологический опрос, где как раз выясняли уровень правовой культуры детей. Опрашивали старшеклассников с 8-го по 11-й класс. Он показал, что детей чаще информируют об их обязанностях, нежели о правах. То есть когда в этой анкете задавался открытый вопрос: «Перечислите свои права», а потом: «Перечислите свои обязанности», дети традиционно писали про три права, которые они хорошо знают, – это право на образование, право на отдых и право на труд. А список перечисленных ими обязанностей был гораздо больше.

– Думаем, и для многих взрослых тема обязанностей ребенка не очень прозрачна. Давайте внесем в нее ясность. Какие обязанности существуют у детей по закону?

– Юридические обязанности связаны с теми или иными социальными ролями ребенка. Если он школьник, то обязан добросовестно учиться, посещать школу, выполнять устав школы, подчиняться законным требованиям сотрудников школы. Если он пассажир общественного транспорта, то обязан оплатить свой проезд, соблюдать правила проезда. Обязанность бережно относиться к природе на детей распространяется так же, как и на взрослых. И обязанность платить налоги, если они вступают в трудовые отношения, получают доход. И есть еще моральные обязанности, они возникают в рамках того уклада, который сложился в семье.

– А что может сделать взрослый, который видит, что в отношении ребенка нарушается закон? Обратиться к Уполномоченному?

– Самое главное – обратиться в любой надзорный орган вообще, в полицию, в прокуратуру или к Уполномоченному по правам ребенка – не важно. Наше отличие от других органов власти в том, что мы любую, в том числе анонимную, информацию, которая нам поступает, принимаем в работу и регистрируем. А если это ситуация, которая действительно угрожает жизни и здоровью детей, в обязательном порядке организуется проверка.