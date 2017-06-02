Татьяна Марголина: «К рекомендациям уполномоченного чиновники обязаны прислушиваться»

Среди множества государственных должностей Уполномоченный по правам человека стоит особняком. Это должность персональная, действует Уполномоченный на основании публичной присяги, принесенной на Законодательном Собрании края. Институт Уполномоченного создан для защиты прав и свобод граждан, в том числе от неправомерных действий органов власти и местного самоуправления. Чем может помочь Уполномоченный по правам человека? В каких случаях следует обращаться именно к нему? Об этом и многом другом нам рассказала Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Ивановна Марголина.

НАШЕ ОРУЖИЕ - ПРАВОВЫЕ АРГУМЕНТЫ

– Татьяна Ивановна, в каких случаях человеку стоит обратиться к Уполномоченному? Ведь есть множество государственных институтов, куда можно пожаловаться в случае нарушения прав, например суд или прокуратура.

– Институт Уполномоченного по правам человека не единственный институт, защищающий права человека, но если нарушенные права не были восстановлены другими государственными органами: надзора или власти, в этом случае обращаются ко мне. Я и сотрудники аппарата смотрим, какие были обращения, по каким основаниям человеку было отказано в его прошении. Если это очевидное нарушение, наша задача – произвести такие действия, чтобы право человека было восстановлено именно тем государственным или муниципальным служащим, который его нарушил. Если найти вариант решения сложно, обращаемся к надзорным органам. Уполномоченный по правам человека – это не властный орган, а правозащитный, и его оружие – это прежде всего правовые аргументы. Значительная часть претензий, которые предъявляют люди, устраняется сразу после обращения Уполномоченного, устного или письменного, в орган местного самоуправления или в орган государственной власти. Бывает сложнее, когда в законе не очень четко сформулировано решение конкретного вопроса. Но тогда у Уполномоченного есть право обратиться с инициативой об изменении в действующий законодательный акт к губернатору, депутатам Законодательного Собрания.

– Насколько быстро обращение попадает лично к Вам в руки и что происходит после этого?

– Как правило, сразу же в день обращения. Я адресую его своим специалистам, и они определяют, что с ним надо делать. Обычно в течение пяти дней перспектива работы с жалобой уже определяется. Например, жалобы на суд – это не компетенция Уполномоченного, и обращение отправляется тем, кто определяет правомерность этой жалобы. Или по тексту мы видим, что нужна реакция прокуратуры, – тогда мы отправляем запрос туда. У меня есть уникальная возможность, и это определено законом, – сроки ответов на запросы Уполномоченного сокращены до пятнадцати дней. Иногда полученного ответа недостаточно, и нужно совершать еще какие-то шаги. Но о каждом таком шаге мы информируем заявителя. То есть люди знают и видят, что мы делаем для них.

ЗА БЫТОВЫМИ ВОПРОСАМИ ПРЯЧУТСЯ СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

– А насколько глобальной должна быть проблема, чтобы человек мог обратиться к Уполномоченному?

– Эта проблема должна быть, безусловно, важной для человека. Но в первую очередь необходимо, чтобы и сам он пытался ее решить. Возможно, вместе с теми органами власти и местного самоуправления, которые за это отвечают. А если он, например, не обладает юридическими знаниями, мы можем проконсультировать его по правовым вопросам. Иногда полезнее бывает рассказать человеку о том, куда ему надо обратиться для того, чтобы он смог решить свою проблему самостоятельно.

Это не обязательно глобальные проблемы, бывают и обычные вопросы. Впрочем, обращение одного конкретного человека может рассказать нам о какой-то системной проблеме. Например, человек за прошлый месяц получил определенную сумму, сейчас выполнил ту же самую работу, но у него значительно уменьшилась заработная плата. А от руководителя учреждения никакой объясняющей информации нет. В прошлом году именно с этой темой к нам обращались сотрудники образовательных организаций. Когда эта проблема всплыла, оказалось, что на стимулирующую часть фонда оплаты труда – а зарплата складывается из базовой части и стимулирующей – не были заложены средства в бюджет. Получив сигнал об этом, исполнительная и законодательная власти по итогам полугодия увеличили фонд заработной платы педагогических работников, и проблема была снята.

– У чиновников есть обязанность прислушиваться к Вашим словам?

– Да, они обязаны это делать. Мало того, закон предусматривает ответственность государственных гражданских и муниципальных служащих за воспрепятствование деятельности Уполномоченного, за формальные ответы, то есть за ответы не по существу или, не дай Бог, отсутствие ответов Уполномоченному. Не реагировать они не имеют права.

Бывает иногда, что в чем-то есть правда человека, в чем-то есть правда представителя власти. Тогда Уполномоченный выступает как посредник в том, чтобы одна сторона услышала вторую. В арсенале Уполномоченного по правам человека есть переговорные процедуры (или медиация) – когда две стороны встречаются и вместе решают проблему, которая их разъединила. И, кстати, такие процедуры восстанавливают отношения между людьми. Между человеком – жителем региона и между человеком – должностным лицом.

– А на что чаще всего сейчас жалуются люди?

– В структуре обращений у нас больше всего жалоб на нарушения социальных прав, а среди них – на нарушения жилищных прав, и тут спектр самый разный. К примеру, непредоставление крыши над головой. То есть к нам обращаются люди, например, по поводу того, что у них сгорел дом. Живут в бане. В поселении им помочь не могут, а своих ресурсов у этих людей нет. Когда мы получаем такое обращение, то начинаем выяснять, есть ли в этом поселении маневренный жилищный фонд, куда людей можно переселить. Оказывается, этого фонда нет. Тогда мы задаемся вопросом: а может быть, и в других районах его нет точно так же? И оказывается, что у нас вообще в очень малом количестве районов есть муниципальный жилищный фонд для временного проживания. Мало того, мы смотрим статистику наличия этого маневренного жилищного фонда за последние годы и видим, что он сокращается в целом по краю. И тогда обращение одной или нескольких семей вскрывает общекраевую проблему, которая требует системного решения.

Есть жалобы и от тех, кто стал участником программы переселения, – на то, что жилье, которое строится или предоставляется, – некачественное. Особенно тяжело пенсионерам, которые давно живут в своей комнатке или квартире, они ее обустроили, и пусть весь дом в ужасном состоянии, но там всё более-менее прилично. А сейчас им предлагают вторичное жилье в два, в три раза хуже, чем то, которое есть. Они говорят: «Нам жизни не хватит для того, чтобы еще и его обустроить!» Тут нашими надежными партнерами являются районные и городские прокуратуры, которые смотрят на правомерность выделения или покупки именно этого жилья для переселенцев из аварийного.

И есть еще категория людей, которые в эти программы пока не вошли, хотя они знают, что статус домов как аварийных уже определен, они должны быть переселены. Я очень надеюсь, что после Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности появится решение этого вопроса и на федеральном, и на краевом уровнях. Да и наш временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников говорит, что средства на переселение из аварийного жилья в Пермском крае выделят и продолжение программы уже в следующем году будет организовано. Очень важно, что есть перспектива решения этого вопроса. Иногда вселить надежду – уже немало.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН

– Каким образом можно обратиться к Уполномоченному по правам человека?

– Во-первых, люди могут написать мне письмо. Второй вариант – можно прийти в приемную Уполномоченного по ул. Куйбышева, 8 в городе Перми. Приемы проходят два раза в неделю, причем один день – утреннее время, а второй – вечернее, с 17 до 20 часов. Мы специально так сделали, чтобы работающие люди имели возможность прийти вечером. У нас есть государственная приемная и в Кудымкаре, специально для жителей Коми-округа, но она работает очень специальным образом – в Кудымкаре она не всю неделю, сотрудник аппарата Ираида Карпова проводит выездные приемы в поселениях округа, в глубинке. Третье – это мои личные выездные приемы. В прошлом году мы сделали это приоритетом и по статистике увидели, что к нам чаще всего обращаются люди, которые, что называется, вживую общаются с Уполномоченным. Этот формат позволяет более глубоко понять проблему человека, увидеть какие-то нюансы. С другой стороны, выездные приемы уникальны тем, что в них вместе со мной участвуют и представители администрации, местного самоуправления, прокуратура, территориальные органы министерства социального развития. И некоторые вопросы можно решить на месте. Кроме того у нас есть сайт, через который можно направить нам жалобу или обращение. А еще наше ноу-хау – это скайп-приемы, когда сотрудники нашего аппарата общаются с людьми при помощи специальной Интернет-программы. Нашими надежными партнерами в этом являются районные библиотеки. В них есть центры правовой культуры, где обычно и организуются такие приемы. Кстати, и выездные приемы мы проводим не в администрациях, а на базе библиотек, потому что многие библиотеки стали настоящими центрами правового образования граждан.

– Кто чаще всего обращается за помощью? По большей части пенсионеры, которых Вы как-то назвали самой незащищенной категорией населения?

– Не только. Появляются и другие категории обратившихся, например молодые семьи, молодые люди вообще. Может быть, потому, что форматы работы с населением изменились. Молодежи нужны современные технологии. Когда мы открыли возможность обращения через сайт, к нам сразу пошли письма людей работоспособного возраста, владеющих компьютерной грамотностью. И, кстати, пенсионеры тоже (в сравнении, например, с пятью годами ранее) стали более компьютерно грамотными. И лично, и внуки помогают им освоить эту область знаний. А жизненный опыт пенсионеров таков, что им только дай источник – они точно всё поймут и всё сделают.