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← Футбол: Большие звёзды светят малым

В Прикамье ожидаются грозы и порывистый ветер

молния

02 июня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью на большей части территории кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.  Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 17-22°.

Неблагоприятные метеорологические явления: порывы ветра 15-20 м/с.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются

02.06 метеоусловия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

В ближайшие дни ожидается:

03.06 Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный и сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°, днем 16-21°.

04.06 Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 10-15°.

Гидрологическая обстановка

За прошедшие сутки небольшие подъемы уровней воды отмечались  на отдельных участках рек Вишеры и Яйвы. В других реках наблюдалось понижение уровней воды. Местами на Каме сохранялись  подтопления отдельных участков поймы.

В последующие сутки возможны небольшие подъемы уровней воды на отдельных участках рек. Местами на реке Каме сохранятся подтопления отдельных пойменных участков.

         Прогноз аварий на транспорте:

Существует вероятность увеличения ДТП на дорогах (аварийно-опасные участки, крутые спуски и подъемы), сбои в работе общественного транспорта. Причины: нарушение ПДД - несоблюдение скоростного режима и дистанции между транспортными средствами, нарушение правил обгона; неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, погодные условия.

 

Прогноз возникновения техногенных пожаров по Пермскому краю:

Существует вероятность возникновения техногенных пожаров (причины - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации бытового электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности  при эксплуатации печей, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации транспортных средств), погодные условия.

 

Прогноз возникновения ЧС на объектах ЖКХ и ТЭК Пермского края:

Существует  вероятность увеличения аварий на коммунальных системах и системах электроснабжения (обрывы линий электропередач, падение опор ЛЭП), нарушение линий связи. Основной причиной может стать изношенность коммунальных сетей, нарушение правил эксплуатации технологического оборудования, погодные условия – порывы ветра 15-20 м/с.

 

         Лесопожарная обстановка

По данным Пермского ЦГМС на 02.06.2016 на территории края прогнозируется 1-2 класс пожарной опасности. Возникновение очагов природных пожаров и термических аномалий маловероятно.

 

Прогноз возникновения ЧС биолого-социального характера:

Не исключается вероятность возникновения единичных вспышек желудочно-кишечных инфекций и вирусного гепатита «А», возникающих при употреблении в пищу некачественных продуктов питания и воды, особенно на предприятиях общественного питания и местах с круглосуточным пребыванием людей, без достижения критериев ЧС.

Существует вероятность инфицирования клещевым энцефалитом и боррелиозом.

 

Риски обрушения зданий, сооружений, пород:

Существует вероятность обрушения слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих конструкций, рекламных сооружений, деревьев (погодные условия - порывы ветра 15-20 м/с).

 

Прогноз возникновения ЧС по эпизоотической обстановке:

Возможно возникновение случаев бешенства среди диких и домашних животных муниципальных районах Пермского края.

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 01.06.2017 в 16:25 в рубрике - Новости T7-inform

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