Футбол: Большие звёзды светят малым
Пермский стадион «Звезда» стал площадкой для этапа традиционного всероссийского турнира "Большие звёзды светят малым" в дивизионе Зырянова для детей 2008 г.р. Юные футболисты получили возможность проверить своё мастерство в играх с командами из других регионов, а также приобрели бесценный соревновательный опыт и заряд положительных эмоций. Награды победителям и призёрам вручили знаменитые представители пермского футбола: Константин Зырянов, выступавший за «Амкар» с 1994 по 2000 гг., и Сергей Оборин, главный тренера «Амкара» с 1995-2006 гг. В финале, пермский «Амкар-1» уступил ижевскому «Зениту-1», со счетом 4:2. Команды-финалисты получили право поехать на финальную часть турнира, которая пройдет в Анапе, Витязево и Новороссийске с 8 по 15 сентября.
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