МЧС предупреждает: сильный ветер и заморозки
МЧС России сообщает: по данным Пермского ЦГМС 31 мая- 1 июня 2017 г. на территории Пермского края ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой и умеренный дождь, порывы ветра 15-20 м/с. Ночью 1 июня возможны заморозки до -4°.
По возможности не выходите из дома. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Заморозки представляют опасность для всходов сельскохозяйственных растений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.
Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.
«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342)2104-567».
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