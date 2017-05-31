Пермяков оторвут от диванов и гаджетов

106 бесплатных мероприятий пройдет в пермских городских парках в июне этого года. Парк «Счастье есть», парк им. Чехова и сад им. Миндовского станут площадками для проведения акции «Час на природе» в поддержку городских экозон и активного отдыха горожан. Пермяки и гости города смогут выбрать мероприятия на любой вкус. Отдыхающие смогут принять участие в бесплатных занятиях по йоге и зумбе, добрососедских мастерских, квестах, занятиях скандинавской ходьбой, тренировках по футболу для детей, пленэрах, мастер-класcах по высадке цветников, в лэнд-арте на свежем воздухе.