Дом на слом: Пермь расселяет ветхое и аварийное жилье
30 аварийных домов снесут в Перми в 2017 году. Сейчас в краевой столице сносят дома по улицам Ладожская, 27 и Водников, 27а. После начнут снос по улицам Космонавта Беляева, 38 и Достоевского, 8. Как сообщили в городской администрации, в число снесённых планируют включить дома по улицам Федосеева, 21, Энгельса, 8, Подольская, 36, Пономарева, 77 и Пономарева, 81, а также по улице Лебедева, 14. С начала года в Перми уже снесли 11 аварийных домов в Индустриальном и Свердловском районах. На их месте планируют возвести новостройки.
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