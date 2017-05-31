Пермяки готовятся к благотворительному забегу

3 июня в Перми пройдет одноименный ежегодный благотворительный забег «На одном дыхании». Собранные средства пойдут на помощь детям-сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями. Место старта – стадион «Юность». Спортсмены пробегут три дистанции – 2 км, 10 км и шуточный 400-метровый забег в карнавальных костюмах. Профессиональная подготовка, уверяют организаторы, не потребуется. Нужно лишь пройти регистрацию. Сделать это можно на сайте наодномдыхании.рф или в день забега 3 июня в 9.00 на стадионе «Юность». В прошлом году в благотворительном забеге приняли участие 700 пермяков, среди которых были и пермские знаменитости.