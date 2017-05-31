День защиты детей - на трезвую голову
40 тысяч рублей - такой внушительный штраф грозит предпринимателям, которые в День защиты детей будет продавать алкоголь. Согласно постановлению правительства Пермского края на территории региона 1 июня по традиции вводится «сухой закон». Нарушителям грозит штраф. Должностные лица должны будут заплатить от 3 до 4 тысяч рублей, юридические – от 30 до 40 тысяч рублей.
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