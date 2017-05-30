2500 человек пострадали от укусов клещей
В Прикамье от укусов клещей пострадало уже около 2500 человек. 495 из них - дети, сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. На клещевой энцефалит обследовано 2000 клещей - 77 оказались носителями вируса. У 445 паразитов обнаружен вирус боррелиоза, 907 заражены гранулацитарным анаплазмозом. На сегодняшний день исследование клещей в Прикамье проводится в 15 лабораториях. На территории мест отдыха горожан продолжается противоклещевая обработка местности.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Пермяков приглашают на набережную по субботам
В Очере учеников кормили просроченным рисом
В ботаническом саду поставили ловушки на цветочного трипса
Официальное заявление компании Имлайт по факту случившейся трагедии в Перми
Пожарные нагрянули с проверкой в детские лагеря
Внимание! Штормовое предупреждение
Пермский детсад закрыли из-за плохой воды
В Перми начали высаживать однолетники
К марафону готовы?
Мороженого много не бывает
Добавить комментарий: