Пермяков приглашают на набережную по субботам

С июня в Перми начинаются «Субботы на набережной». Каждую субботу с 3 июня по 26 августа набережная реки Камы будет погружаться в водоворот событий.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу насыщать реконструированную часть набережной культурными и спортивными мероприятиями. Для этого и был разработан этот проект под общим лозунгом «Кама – река событий». Он объединяет множество спортивных и культурных мероприятий, в которых смогут поучаствовать пермяки и гости города всех возрастов, социальных групп и интересов.

«Субботы на набережной» будут проходить с 12.00 до 20.00. Время с 12.00 до 14.00 будет отдано спортивным событиям, таким как йога, тренировки и мастер-классы под руководством ведущих тренеров города. С 14.00 до 17.00 – настольные игры и уникальная игротека авторских игр «Мастер игры». Кстати, все желающие смогут провести свой авторский мастер-класс, для этого нужно принять участие в конкурсном отборе.

Еще одно развлечение, которое ждет зрителей на набережной, – уличные спектакли. А кроме того свои двери для публики откроет павильон «Интеллектуальное кафе», в программе которого – встречи с пермскими учеными, писателями, путешественниками.

Каждый вечер субботы на берегу Камы – концерты, юмористические шоу, презентации пермских фестивалей, интеллектуальные игры.

В ближайшее время зрителей ожидают:

– выступление музыкальной группы «Роднополисы» (город Киров), лидера по просмотрам роликов в Интернете;

– концерт «Терменвокс над Камой». Терменвокс – уникальный электромузыкальный инструмент, не имеющий аналогов. Исполнитель – Петр Термен, внук изобретателя терменвокса;

– интеллектуальная игра «Мозгобойня»;

– фестиваль пермского юмора, победителей которого будет определять публика, и многое другое.

Участие во всех мероприятиях бесплатное.