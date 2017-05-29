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← В ботаническом саду поставили ловушки на цветочного трипса

В Очере учеников кормили просроченным рисом

рис

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Пермскому краю была проведена плановая выездная проверка в отношении Краевого государственного общеобразовательного учреждения «Очерское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа». Хранение крупы в складе пищеблока осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов.  В ходе проверке выявлены нарушения в части закупки крупы для государственных нужд. Установлено, что на складе учреждения находилось 6 партий крупы различного наименования в количестве 237,03 кг, на которые были предоставлены документы, подтверждающие безопасность и качество, на 2 партии крупы: рис шлифованный и  крупа перловая в количестве 90,66 кг отсутствовали документы, подтверждающие безопасность и качество, крупа рис длиннозерный пропаренный  в количестве  50 кг хранился с истекшим сроком реализации. Эти партии были выведены из оборота до предоставления необходимых документов и составлен акт об изолированном хранении. По фактам выявленных нарушений юридическое лицо КГКОУ «Очерское СУВУ» привлечено к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ. 

Метки: Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 29.05.2017 в 12:23 в рубрике - Новости T7-inform

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← В ботаническом саду поставили ловушки на цветочного трипса

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