В ботаническом саду поставили ловушки на цветочного трипса

Госинспекторами отдела карантина растений совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» в Учебном ботаническом саду имени профессора А.Г. Генкеля были размещены 10 цветных клеевых ловушек на Западного (калифорнийского) цветочного трипса. Защищенный грунт фондовой оранжереи занимает 1080 кв.м. Коллекции размещаются на изолированных светопроницаемыми перегородками грунтовых площадках в шести отделениях: «растения Пермского геологического периода», «влажные тропики», «сухие тропики», «субтропики», «эпифиты», «кактусы и суккуленты». Цветные клеевые ловушки были установлены в каждом отделении оранжереи. Далее ловушки будут собраны и переданы в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы.