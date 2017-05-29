Официальное заявление по факту случившейся трагедии в Перми



24 мая 2017 года в Перми во время репетиции праздника, посвященного Дню славянской письменности и культуры, на площади у ДК имени Солдатова на зрителей и участников репетиции упал металлический каркас сцены, есть пострадавшие.



В ряде средств массовой информации при освещении события указана информация о подрядчике, установившем упавшие металлоконструкции. Называется также имя подрядчика: Imlight, «Имлайт», «Пермская компания Im-Light», «Пермская компания ImLight», «Холдинг Im-Light –Пермь» и т. п.



Настоящим заявляем, что ООО «Фирма «ИМЛАЙТ-Шоутехник», а также группа компаний, объединенных торговой маркой IMLIGHT, информация о которых имеется на сайте www.imlight.ru, не имеет отношения к произошедшему. Монтаж металлоконструкции производил индивидуальный предприниматель, нам неизвестный. Торговая марка IMLIGHT, «Имлайт» никаким образом не связана с именем подрядчика, проводившего работы в Перми 24 мая 2017 года. Никакого юридического лица, названного в СМИ «Пермская компания Im-Light», «Пермская компания ImLight», «Холдинг Im-Light – Пермь», не существует. Установлено, что в публикациях идет речь о нескольких индивидуальных предпринимателях, в том числе занимающихся монтажом сценических конструкций, к которым мы также не имеем никакого отношения.



По сообщениям СМИ, в настоящее время виновник установлен следственными органами. Согласно официальной информации Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю (http://perm.sledcom.ru/news/item/1130568/) «вчера, 25 мая 2017 года, 30-летнему предпринимателю, под руководством которого были выполнены работы по возведению металлической конструкции, было предъявлено первоначальное обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека). Сегодня, 26 мая 2017 года, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, обвиняемый, являясь ответственным исполнителем работ по установке сценического оборудования, дал незаконное указание подчиненным ему техникам по монтажу не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы».



Кроме того, на интернет-портале www.newsru.com ( https://www.newsru.com/russia/24may2017/scene.html) размещены фотографии с места происшествия. На фото видно, что одна из упавших звуковых башен, которые служат для монтажа и подвеса звуковых массивов, собрана из металлических конструкций, которые нашей компанией не производятся.



Компания «Имлайт» монтирует сценические комплексы только собственной торговой марки, ознакомиться с которыми можно по ссылкам:

Недостоверная информация, изложенная в СМИ, порочит деловую репутацию нашей организации, создает негативную и несправедливую оценку деятельности компании, поэтому в адрес СМИ, опубликовавших недостоверную информацию, направлены претензии с требованием удалить наименование торговой марки IMLIGHT, «Имлайт» из текстов статей.

Выражаем свое сочувствие пострадавшим.



Рассчитываем на ваше понимание и дальнейшее сотрудничество.

Генеральный директор: А.В. Пушкарев