Пожарные нагрянули с проверкой в детские лагеря

МЧС начало проверку соблюдения требований пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях Прикамья. Пристальное внимание уделяется состоянию путей эвакуации, электрооборудованию, исправности первичных средств пожаротушения, состоянию противопожарного водоснабжения и системам обнаружения пожара. Также если место для детского отдыха находится в непосредственной близости с лесным массивом – наличие минерализованной полосы обязательно. Всего в крае этим летом к открытию готовятся порядка 2 тысяч детских лагерей различного типа.

Александр Иванов, заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В настоящий момент можно сделать вывод о том, что 23 объекта имеют нарушения. Из них 20 – те объекты, которые будут на базе средних образовательных школ, так называемые лагеря дневного пребывания. И 3 объекта – загородные лагеря. Все нарушения устранимы".