Внимание! Штормовое предупреждение
По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа, и вечером 26 мая, ночью и днем 27 мая 2017 года местами по Пермскому краю ожидаются грозы, крупный град, юго-западный ветер порывы 20-25 м/с, очень сильный дождь.
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