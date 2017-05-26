Пермский детсад закрыли из-за плохой воды

Детский сад № 404 в Перми закрыли на 90 суток из-за плохого качества воды. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что в питьевой воде показатели нитратов превышены более чем в два раза. Подобное нарушение создавало реальный риск для жизни и здоровья воспитанников. Судебные приставы опечатали двери и обесточили детский сад. Как пояснили в УФССП по Пермскому краю, весь срок наказания приставы будут следить, чтобы руководство садика не нарушило требования суда.