Пермский детсад закрыли из-за плохой воды
Детский сад № 404 в Перми закрыли на 90 суток из-за плохого качества воды. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили, что в питьевой воде показатели нитратов превышены более чем в два раза. Подобное нарушение создавало реальный риск для жизни и здоровья воспитанников. Судебные приставы опечатали двери и обесточили детский сад. Как пояснили в УФССП по Пермскому краю, весь срок наказания приставы будут следить, чтобы руководство садика не нарушило требования суда.
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