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В Перми начали высаживать однолетники

цветы

Яркие цветы уже украсили сквер им. Татищева, сейчас однолетники высаживают на городской эспланаде, в Театральном сквере, на пересечении улиц Хлебозаводская и Героев Хасана. Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, озеленительная кампания в городе идет полным ходом. Уже с начала весеннего сезона в каждом районе города были высажены молодые саженцы деревьев и кустарников. Всего же в этом году город украсит более миллиона ярких цветов, которые раскинутся на площади 3 га. Традиционно самая большая цветочная клумба в городе расположится на пересечении улицы Революции и бульвара Гагарина. Рисунок будет выполнен в форме солнца, выглядывающего из-за облаков.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.05.2017 в 14:12 в рубрике - Новости T7-inform

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