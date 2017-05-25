К марафону готовы?

У Пермского международного марафона появились официальный сайт и страницы в социальных сетях. По адресу permmarathon.ru можно узнать актуальную информацию о грядущем празднике спорта и зарегистрироваться на любую дистанцию. 2 и 3 сентября по главным улицам нашего города пробегут участники первого в истории Пермского международного марафона. Соревнования открытые и рассчитаны на самый широкий круг участников. В программе: полу- и марафонские дистанции – 21 км и 42 км195 метров, любители здорового образа жизни могут преодолеть 10 или 3 км на выбор. Предусмотрен отдельный корпоративный забег. Общий призовой фонд Пермского марафона составит 1,8 млн рублей.