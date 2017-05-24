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← Ремонтные работы изменили расписание электричек

Порывистый ветер и заморозки: Прогноз на 25 мая

Кама

25 мая ожидается переменная облачность, ночью  местами кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2,-3°, на поверхности почвы заморозки до -4°,  днем 10-15°, при прояснениях до 19°.

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий на дорогах, МЧС  России рекомендует водителям: четко следовать правилам дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость. Пешеходам при переходе автомобильных дорог убедиться в безопасности движения.

Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.      

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 24.05.2017 в 17:46 в рубрике - Новости T7-inform

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