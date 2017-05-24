Порывистый ветер и заморозки: Прогноз на 25 мая
25 мая ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2,-3°, на поверхности почвы заморозки до -4°, днем 10-15°, при прояснениях до 19°.
Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Во избежание дорожно-транспортных происшествий на дорогах, МЧС России рекомендует водителям: четко следовать правилам дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость. Пешеходам при переходе автомобильных дорог убедиться в безопасности движения.
Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.
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