Порывистый ветер и заморозки: Прогноз на 25 мая

25 мая ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2,-3°, на поверхности почвы заморозки до -4°, днем 10-15°, при прояснениях до 19°.

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий на дорогах, МЧС России рекомендует водителям: четко следовать правилам дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость. Пешеходам при переходе автомобильных дорог убедиться в безопасности движения.

Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.