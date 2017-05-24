Ремонтные работы изменили расписание электричек

В Пермском крае временно изменится расписание движения электричек - пишет интернет-издание «Бизнес-класс». Как сообщили в «Пермской пригородной компании», с 29 мая по 19 июня в Перми изменится расписание движения пригородных поездов, курсирующих по маршруту Пермь-II – Кукуштан – Ергач – Кунгур – Кишерть – Кордон. Причиной послужит проведение ремонтных работ на железнодорожных путях в Восточном направлении. Кроме этого, с 29 мая по 9 июня и с 11 по 18 июня отменяется скорый пригородный поезд №7170 сообщением Пермь-2 – Кунгур, а с 30 мая по 10 июня и с 12 по 19 июня отменяется скорый пригородный поезд №7163 сообщением Кунгур - Пермь-2.