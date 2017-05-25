В Перми горел «Гулливер»

В Перми произошел пожар в еще недостроенном здании ЖК «Гулливер». Фотографии в социальных сетях выложили очевидцы пожара. Как сообщают в комментариях к посту в паблике «Подслушано Пермь», сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание. О причинах говорить пока рано. По всей видимости, пламя вырвалось во время проведения сварочных работ. Сейчас проводится проверка.