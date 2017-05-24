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В Перми продавали подозрительную свинину

шпик

Госинспектором отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю 3 мая  2017 года по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Крупская, 43 была проведена внеплановая выездная проверка  в отношении индивидуального предпринимателя Костаревой О.А., осуществляющей свою деятельность по обращению пищевой продукции животного происхождения.

Цель проверки – контроль за соблюдением требований таможенного законодательства Таможенного Союза, законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, на основании приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 16.03.2017 № 252, изданного в соответствии с поручением Правительства РФ от 02.03.2017 № АД-П11-1304, по проведению мероприятий, направленных на предупреждение распространения африканской чумы свиней и гриппа птиц.

В ходе проведения внеплановой проверки установлено, что на поднадзорном объекте индивидуальным предпринимателем была допущена в реализацию  свиноводческая продукция – шпик свиной «Закусочный» производитель ИП Кирьянов В.Г. без оформления ветеринарных сопроводительных документов на указанную продукцию, что является нарушением пунктов 2 и 3 Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, зарегистрированных в Минюсте России 30.12.2016 № 45094.

В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 24.05.2017 в 13:33 в рубрике - Новости T7-inform

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