Государственный резерв в безопасности
В мае 2017 года специалисты Управления Россельхознадзора по Пермскому краю по направлению надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки приняли участие в проведении закладки на хранение в государственный резерв крупяной продукции. В частности, специалистами Управления Россельхознадзора по Пермскому краю была проведена визуальный осмотр подконтрольной продукции и тары крупы, а также санитарное и техническое состояние места хранения крупы. В ходе осуществления осмотра установлено, что место хранения технически исправное, обеспечено средствами пожаротушения, отвечают требованиям нормативных и технических документов.
Складирование крупы проведено в соответствии с требованиями инструкции Государственного резерва. Крупа уложена на деревянные поддоны в постоянные штабеля. Высота штабеля не превышает 12 рядов.
Представлен пакет документов, подтверждающий фактическое соответствие качество и безопасность конкретной партии крупы: сертификат качества, сертификат соответствия, декларация о соответствии, протокол лабораторных испытаний.
В складах соблюдается температурно-влажностный режим хранения крупы. Качественная сохранность крупы государственного резерва обеспечена.
В процессе закладки были отобраны пробы на подтверждение качества крупы, направлены в лабораторию.
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