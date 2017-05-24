УФАС приглашает к разговору застройщиков

Пермское УФАС России сообщает о том, что 30 мая 2017 года в 11:00 на площадке Пермского УФАС России по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 64, зал 807 (8 этаж) состоится заседание Общественно-консультативного совета при Пермском УФАС России по теме «Административное обжалование в строительстве» с приглашением для участия СРО строителей и крупных застройщиков.

В повестку заседания включены следующие вопросы:

1. Реализация антимонопольным органом функции по административному обжалованию в строительстве.

2. Особенности порядка рассмотрения антимонопольным органом жалоб на акты или действия (бездействие) органов власти, а также территориальной сетевой организацией при осуществлении процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства.

3. Обсуждение проблемных вопросов по теме заседания.

На заседание совета, помимо постоянных его членов, приглашены представители саморегулируемых организаций в сфере строительства и проектирования, а также представители крупных застройщиков, осуществляющих деятельность на территории Пермского края.