УФАС приглашает к разговору застройщиков
Пермское УФАС России сообщает о том, что 30 мая 2017 года в 11:00 на площадке Пермского УФАС России по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 64, зал 807 (8 этаж) состоится заседание Общественно-консультативного совета при Пермском УФАС России по теме «Административное обжалование в строительстве» с приглашением для участия СРО строителей и крупных застройщиков.
В повестку заседания включены следующие вопросы:
1. Реализация антимонопольным органом функции по административному обжалованию в строительстве.
2. Особенности порядка рассмотрения антимонопольным органом жалоб на акты или действия (бездействие) органов власти, а также территориальной сетевой организацией при осуществлении процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства.
3. Обсуждение проблемных вопросов по теме заседания.
На заседание совета, помимо постоянных его членов, приглашены представители саморегулируемых организаций в сфере строительства и проектирования, а также представители крупных застройщиков, осуществляющих деятельность на территории Пермского края.
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