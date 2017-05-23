Прогноз: В Пермском крае ожидаются дожди и порывистый ветер
МЧС России сообщает: по данным Пермского ЦГМС 23-24 мая 2017 г. на территории Пермского края ожидаются кратковременные дожди, порывы 15-20 м/с.
Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.
«Телефон доверия» ЦРЦ МЧС России 8(499)449-89-89.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342)2104-567».
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