Проводили сезон по-доброму

В последнем туре Чемпионата России футболисты «Амкара» уступили «Рубину» и завершили сезон на десятом месте в турнирной таблице. В первом тайме казанцы: Жонатас и Максим Канунников добились комфортного до себя перевеса в счете 2:0. После перерыва хозяевам поля удалось перехватить инициативу и организовать настоящий штурм ворот «Рубина». В середине тайма прервать пятиматчевую безголевую серию «Амкара» удалось Бранко Йовичичу. Ещё два отличных момента Амкар упустил уже в добавленное время. Но Пермь проводила сезон по-доброму – футболисты выбили мячи на трибуну, а болельщики ответили команде аплодисментами.