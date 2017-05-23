Проводили сезон по-доброму
В последнем туре Чемпионата России футболисты «Амкара» уступили «Рубину» и завершили сезон на десятом месте в турнирной таблице. В первом тайме казанцы: Жонатас и Максим Канунников добились комфортного до себя перевеса в счете 2:0. После перерыва хозяевам поля удалось перехватить инициативу и организовать настоящий штурм ворот «Рубина». В середине тайма прервать пятиматчевую безголевую серию «Амкара» удалось Бранко Йовичичу. Ещё два отличных момента Амкар упустил уже в добавленное время. Но Пермь проводила сезон по-доброму – футболисты выбили мячи на трибуну, а болельщики ответили команде аплодисментами.
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