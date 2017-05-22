Опасный укус: От клещей пострадали более 1600 пермяков
Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, на сегодняшний день количество человек, обратившихся к медикам по поводу присасывания клеща, достигло 1655 человек. С начала года выявлено шесть десятков клещей с вирусом энцефалита. На сегодняшний день обработано всего около 9% запланированных территорий. Специалисты Управления напоминают, что обработки носят барьерный, точечный характер. Находясь на природе, необходимо использовать защитную одежду и репелленты.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Ягода малина досмотр проходила
В Перми взлетели цены на аренду жилья
Россельхознадзор проверил 20 тонн овощей
Пермяк отсудил у застройщика деньги за некачественную вентиляцию
Пермское УФАС выявило нарушения в действиях «Новогор-Прикамь
Дешевые билеты в Сочи раскупают как горячие пирожки
Максим Решетников: 100 дней во главе Прикамья
В «Ночь музеев» особая экскурсия
Денег нет, но вы держитесь
Мигрантов прописали на складе
Добавить комментарий: