Опасный укус: От клещей пострадали более 1600 пермяков

Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, на сегодняшний день количество человек, обратившихся к медикам по поводу присасывания клеща, достигло 1655 человек. С начала года выявлено шесть десятков клещей с вирусом энцефалита. На сегодняшний день обработано всего около 9% запланированных территорий. Специалисты Управления напоминают, что обработки носят барьерный, точечный характер. Находясь на природе, необходимо использовать защитную одежду и репелленты.