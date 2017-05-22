Ягода малина досмотр проходила
В начале мая 2017 в г. Пермь в адрес ООО «Грин», занимающегося оптовой и розничной реализацией фруктов и овощей на территории Пермского края, из г. Смоленска поступила партия подкарантинной продукции – ягоды голубики 1,3т, малины 0,4 т и салат Романо 1 т. Завезенная подкарантинная продукция происхождением Йемен.
В отношении данной продукции госинспектором отдела карантина растений совместно со специалистом Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» был проведен карантинный фитосанитарный досмотр, отобраны необходимые образцы и переданы в лабораторию.
После проведенной карантинной фитосанитарной экспертизы карантинные объекты обнаружены не были. Продукция допущена к дальнейшему использованию.
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