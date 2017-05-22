В Перми взлетели цены на аренду жилья

Средняя арендная ставка квартиры в апреле в Перми выросла почти на 800 рублей - и доросла до 15 810 рублей, говорится в исследовании, опубликованном аналитическим центром «Медиана». Всего в апреле в Перми на арендном рынке было выставлено почти три сотни объектов, рост объема предложения составил 12 %. Больше половины предлагаемых квартир - однокомнатные, а 69 % сдаются с мебелью.