В Перми взлетели цены на аренду жилья
Средняя арендная ставка квартиры в апреле в Перми выросла почти на 800 рублей - и доросла до 15 810 рублей, говорится в исследовании, опубликованном аналитическим центром «Медиана». Всего в апреле в Перми на арендном рынке было выставлено почти три сотни объектов, рост объема предложения составил 12 %. Больше половины предлагаемых квартир - однокомнатные, а 69 % сдаются с мебелью.
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