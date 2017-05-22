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Россельхознадзор проверил 20 тонн овощей
10 мая 2017 в г. Пермь было поставлено 20 тонн свежих овощей: перец, чеснок, капуста цветная, лук репчатый происхождением Китай, Израиль и Казахстан. Данную подкарантинную продукцию в г. Пермь завезло ООО «Фруктовая компания «АГРО».
Вся партия прошла карантинный фитосанитарный контроль, согласно Федеральному закону №206-ФЗ «О карантине растений» от 21.07.2014г., осуществляемый инспекторами отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю. Карантинные объекты не выявлены.
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