Россельхознадзор проверил 20 тонн овощей

10 мая 2017 в г. Пермь было поставлено 20 тонн свежих овощей: перец, чеснок, капуста цветная, лук репчатый происхождением Китай, Израиль и Казахстан. Данную подкарантинную продукцию в г. Пермь завезло ООО «Фруктовая компания «АГРО».

Вся партия прошла карантинный фитосанитарный контроль, согласно Федеральному закону №206-ФЗ «О карантине растений» от 21.07.2014г., осуществляемый инспекторами отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю. Карантинные объекты не выявлены.