Пермяк отсудил у застройщика деньги за некачественную вентиляцию
Пермяк отсудил у застройщика 279 тысяч рублей за некачественную вентиляцию в многоквартирном доме. Он потребовал у застройщика уменьшить цену квартиры, но это не было сделано. Тогда собственник квартиры обратился в суд, который встал на строну заявителя. Из этой суммы 88 тысяч рублей – уменьшение цены квартиры, 88 тысяч рублей – неустойка, 10 тысяч рублей – компенсация морального вреда, 93 тысячи рублей – штраф.
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