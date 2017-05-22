Пермское УФАС выявило нарушения в действиях «Новогор-Прикамь
Антимонопольная комиссия рассмотрела жалобу застройщика ООО Инвестиционная компания «ФиМиКан-Инвест» на действия ООО «Новогор-Прикамье».
По мнению заявителя, компания нарушила сроки выдачи технических условий подключения к сетям водоснабжения и водоотведения строящегося жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Ольховская, 21. По результатам проверки, комиссия признала жалобу застройщика обоснованной и подтвердила факт нарушения. Застройщик получил технические условия с просроком в три месяца.
Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении ООО «Новогор-Прикамье» по признакам нарушения ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. Компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.
«Из-за нарушения регламентированного срока выдачи технических условий застройщик не может своевременно подключить построенный дом к объектам инфраструктуры, а именно к сетям водоснабжения. Сроки сдачи объекта в эксплуатации сдвигаются, и в итоге страдают собственники квартир», - отметила заместитель руководителя Управления Марина Кудрявцева.
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